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Пандемія в США призвела до найбільших страхових виплат по смерті з часів іспанки, - WSJ

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Четвер 09 грудня 2021 16:22
Пандемія в США призвела до найбільших страхових виплат по смерті з часів іспанки, - WSJ Фото: пандемія в США призвела до найбільших страхових виплат по смерті з часів іспанки (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Пандемія коронавірусу в 2020 році призвела до найбільшого збільшення виплат зі страхування життя в США з часів епідемії "іспанки" 1918 року. Виплати допомоги по смерті зросли на 15,4% в 2020 році до 90,43 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

При цьому в 1918 році в США виплати зросли на 41%.

Удар по страховій галузі виявився меншим, ніж очікувалося на початку пандемії, оскільки багато жертв були літніми людьми, у яких зазвичай менше страхових полісів. У 2019 році страхова галузь виплатила 78,36 млрд доларів, і виплати, як правило, скромно збільшувалися щороку.

При цьому коронавірус стимулював найшвидше зростання продажів страхових полісів за останні 25 років. У поєднанні з хорошою прибутковістю деяких інвестицій страховиків, активи галузі збільшилися на 7,7% до 8,2 трлн доларів у 2020 році.

За словами агент страхової компанії New York Life Insurance Co, у 2020 році померли 23 клієнти. Більшість з них були у віці 80-90 років, а виплати варіювалися від 50 тисяч до 3 млн доларів.

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