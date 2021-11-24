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Через пандемію COVID в Україні знизився рівень виявлення ВІЛ та гепатиту, - Ляшко

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Україна, Середа 24 листопада 2021 14:32
Через пандемію COVID в Україні знизився рівень виявлення ВІЛ та гепатиту, - Ляшко Фото: через пандемію коронавірусу багато хто не знає про наявність у них гепатиту або ВІЛ-інфекції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Через пандемію коронавірусу в Україні знизився рівень виявлення ВІЛ-інфекцій та гепатиту. Це пов'язано зі зменшенням кількості тестів на визначення даних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

На сьогодні приблизно мільйон українців навіть не знають про наявність у них гепатиту С. Крім того, майже 30% громадян не підозрюють, що вони ВІЛ-позитивні.

Одна з головних причин – пандемія коронавірусу в країні.

"Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відкладає доступ до лікування. Препарати для лікування і ВІЛ-інфекції, і вірусних гепатитів закуповуються за кошти державного бюджету, є в наявності і є повністю безкоштовними для українців", - підкреслив Ляшко.

Також у матеріалі РБК-Україна: імунолог Центру з контролю захворювань (CDC) США, доктор Умід Шарапов про важливість вакцинації від COVID та інших хвороб, протипоказань та фейків.

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