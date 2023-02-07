Топливного кризиса после введенных Европой санкций на российское топливо не будет, - владелец UPG

После введения 5 февраля второго этапа нефтяного эмбарго, предполагающего полный отказ ЕС от импорта российского ресурса, на рынке светлых нефтепродуктов ничего не случится, ведь все готовились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя и владельца группы компаний UPG Владимира Петренко в интервью ЭП.

"Крупные компании выстроили логистические цепочки, наполнили базы и имеют переходный запас. Так что мы с вами не почувствуем ажиотажа, который был в Европе в начале войны. Все работает, и работает хорошо. Так что сбоев в поставках не будет", - объяснил бизнесмен, отвечая на вопрос, грозит ли стране повторение топливного кризиса.

Он также отметил, что к переменам готовы как европейские, так и украинские компании.

Кроме того, Владимир Петренко отметил, что на отечественном рынке нефтепродуктов наблюдается снижение цен и объяснил, с чем это связано.

"В прошлом месяце украинский рынок в оптовом сегменте упал на три гривны, а в розничном – на одну гривну. Это и есть свидетельство того, что рынок перенасыщен, очень оживлен и даже несколько агрессивен. Все ищут, где им продать ресурс. Для понимания: 50% горючего завозится маленькими компаниями, имеющими один-два бензовоза. И всем нужно продать. Следствие - цены обрушиваются", - сказал бизнесмен.

Он напомнил, что сегодня UPG получает продукты исключительно из европейских заводов. Это мощности таких производителей, как Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Hellenic Petroleum, Rompetrol и т.д.

UPG терминал в Польше (фото: пресс-офис компании)

Что касается ассортимента горючего, представленного сегодня на АЗК сети UPG, то для каждого авто здесь есть своя разновидность горючего: обычный 95-й бензин, где октановое число равно 95, и upg95, где октановое число до 97 единиц, и 100-й бензин с октановым числом более 100, и зимний дизель с температурой замерзания -20, и арктический с температурой замерзания -36.

По словам Петренко, его компания прекратила сотрудничество со странами-агрессорами и не будет возобновлять его ни при каких условиях: "Мы прекратили какие-либо отношения с беларусью. С 24 февраля 2022 года мы оказались в ситуации, когда в один день у нас остановилось все: и нормальная жизнь, и бизнес. Отмечу, что с главным агрессором мы не сотрудничаем еще с 2014 года, за это время оттуда не было завезено ни одного литра горючего".