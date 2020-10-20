У Пальчевського запропонували побудувати житло для людей з аварійних будинків

Фото: наслідки вибуху в будинку на Позняках (РБК-Україна)

Діюча влада ігнорує проблеми старіння житлового фонду Києва, адже понад 5 тисяч будинків Києва відносять до застарілих будівель, які непридатні для повноцінної експлуатації.

Про це заявив економіст, один з авторів економічної програми "Перемоги Пальчевського" Олексій Кущ у Facebook.

"За даними Київгенплану, 5395 будинків Києва відносять до застарілих будівель, які непридатні для повноцінної експлуатації. В них живе 567 тисяч осіб, майже 1/6 жителів міста. Площа нових київських фавел становить 12,3 млн м. кв. Саме тому, нинішня влада Києва, на жаль, "не працює". Для будівництва нових будинків на зміну дрантя доведеться витратити мінімум 4 млрд дол. або більше одного міського бюджету", - стверджує він.

Водночас економіст запропонував вирішення проблеми - відновлення функцій головного управління капітального будівництва при КМДА та початок повномасштабного будівництва муніципального житла для мешканців ветхих будинків і готельок.

"У міста має бути кілька програм. В рамках програми партії "Перемога Пальчевського" ми пропонуємо починати з малого - перше 100 тис. м. кв. муніципального житла для переселення людей із найбільш аварійних об'єктів. Надалі, обсяг такого будівництва необхідно збільшувати до 0,5 млн м. кв. житла на рік, з тим, щоб у перспективі найближчих десяти років вирішити проблему київських "фавел, а швидких рішень тут не буде", - додав він.

Нагадаємо, раніше представник політичної сили "Перемога Пальчевського" представив модель, яка дозволить суттєво скоротити вартість газу для населення.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.