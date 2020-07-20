ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пальчевський: влада так і не стримала передвиборчу обіцянку про посадки корупціонерів

Київ, Понеділок 20 липня 2020 16:12
Пальчевський: влада так і не стримала передвиборчу обіцянку про посадки корупціонерів
Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

На його думку, корупціонери зараз відчувають себе ще краще, ніж раніше

Лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський нагадав, що влада так і не стримала передвиборчу обіцянку справедливо покарати корупціонерів.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Ви нам розповідали, що він поганий, він буде сидіти у в'язниці. Всі інші корупціонери теж, а виявляється вони чудово себе почувають. Ще краще, ніж раніше", - вважає політик.

Він також прокоментував ситуацію з падінням рейтингу партії влади.

"Прочитав відповіді Разумкова. Він пише, що "крива" падіння завжди характерна для будь-якої влади. Ну, звичайно, в нашій країні, де будь-яка влада: зелена, синя, червона "має" свій народ протягом тридцяти років. Тільки перед виборами ви нам нічого не розповідали, що будете падати так стрімко", - додав Пальчевський.

Нагадаємо, раніше Пальчевський заявив, що Києву давно потрібна нова інфраструктура. Структура сучасного міста повинна відповідати потребам людини і природи.

Як відомо, Пальчевський оголосив про створення власної політичної сили 1 липня. Причиною, за його словами, стало розчарування новою владою.

Згідно з останнім опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова, у другий тур виборів мера проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський. За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України коррупцияМісцеві вибориАндрій Пальчевський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся