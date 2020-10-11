Пальчевський: для створення робочих місць потрібно будувати заводи по всій Україні

Фото: Андрій Пальчевський (прес-служба)

В Україні треба створювати умови для розвитку потужних вітчизняних підприємств по всій Україні. Це дозволить створити нові робочі місця та наповнити місцеві бюджети.

Про це заявив бізнесмен та кандидат в мери Києва Андрій Пальчевський під час спілкування з працівниками заводу "СБК-Озера".

"Приємно бачити успішне українське підприємство, яке виготовляє екологічну продукцію, що використовуються в будівництві для зведення несучих зовнішніх, внутрішніх стін і внутрішніх перегородок. Нам потрібні інвестиції для будівництва таких само потужних заводів у кожній області України. Це дасть можливість створювати нові робочі місця і наповнювати місцеві бюджети", - сказав Андрій Пальчевський.

На переконання політика, у заводу є гарні перспективи зайняти конкурентні позиції серед гравців європейського ринку, але для цього йому потрібна значна державна підтримка.

"Наша держава повинна мати чітку стратегію підтримки українських виробників для їх виходу на міжнародні ринки. Адже експортування вітчизняної продукції дасть змогу отримувати суттєві надходження до державного бюджету України", - додав Пальчевський.

Нагадаємо, що згідно з останніми соціологічними дослідженнями, рейтинг Андрія Пальчевського продовжує зростати і зараз його підтримують вже понад 20% опитаних.

Завод "СБК-Озера" є одним із найпотужніших серед підприємств компанії СБК та перший завод з виробництва поризованих керамічних блоків в Україні.

Підприємство є спільним інвестиційним проектом компанії СБК, Європейського банку реконструкції та розвитку і BNP Paribas Group.