Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Бізнесмен і кандидат в мери Києва Андрій Пальчевський відреагував на звинувачення у російському громадянстві. Зокрема, політик показав свій український паспорт, заперечуючи усі звинувачення щодо подвійного громадянства.

Про це Пальчевський заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"Ось він - український (паспорт, - ред.). Тут написано, що я народився в 1961 році, тут, у місті Києві. А не те що стверджують", - заявив він.

Пальчевський стверджує, що проти неї йде спланована дискримінаційна компанія, і подібні звинувачення - один з її елементів.

"Компанія з дискредитації, як ви розумієте, захльостує усі мислимі й немислимі уявлення. Ну нічого. Підемо, проголосуємо. Нехай кожен з нас в цей день подумає про те, що паспорт і Україна не порожні слова", - додав він.

Нагадаємо, 22 жовтня в мережу були викладені копії документів про наявність у Пальчевського російського громадянства.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.