ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пальчевський відреагував на звинувачення у російському громадянстві

Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 14:30
Пальчевський відреагував на звинувачення у російському громадянстві
Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Бізнесмен і кандидат в мери Києва Андрій Пальчевський відреагував на звинувачення у російському громадянстві. Зокрема, політик показав свій український паспорт, заперечуючи усі звинувачення щодо подвійного громадянства.

Про це Пальчевський заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"Ось він - український (паспорт, - ред.). Тут написано, що я народився в 1961 році, тут, у місті Києві. А не те що стверджують", - заявив він.

Пальчевський стверджує, що проти неї йде спланована дискримінаційна компанія, і подібні звинувачення - один з її елементів.

"Компанія з дискредитації, як ви розумієте, захльостує усі мислимі й немислимі уявлення. Ну нічого. Підемо, проголосуємо. Нехай кожен з нас в цей день подумає про те, що паспорт і Україна не порожні слова", - додав він.

Нагадаємо, 22 жовтня в мережу були викладені копії документів про наявність у Пальчевського російського громадянства.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Російська ФедераціявыборыгражданствоАндрій Пальчевський

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся