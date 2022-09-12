Палатний: "Українська команда" відправила на передову тепловізори та гумдопомогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Хмельницька команда разом з Олександром Буханевичем долучилася до проєкту "Шляхом нескорених" і передала 59-й окремій мотопіхотній бригаді ім. Гандзюка тепловізор, рації, форму та амуніцію. Загалом - більш ніж на 350 тис. грн. Палета амуніції поїхала до одного з підрозділів реактивної артилерії на Запорізькому напрямку. Тернопільська команда та Микола Люшняк відправили військовим медикам зі Зборівщини автівки, ноші та мобільні ліжка. Також мобільні ліжка та допомогу від українській діаспори в Канаді отримав єгерський підрозділ ЗСУ", - заявив Палатний.

Крім, того, "Українська команда" передала лікарські засоби для воїнів 2 батальйону 24-ї бригади та для травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Продукти харчування та засоби гігієни від волонтерів отримали переселенці у різних регіонах України.

"Тернопільська команда передала дитяче харчування та засоби гігієни в обласний будинок дитини. Вінницька команда та Геннадій Ткачук влаштували для дітей з Маріуполя, Бахмута та Рубіжного свято з подарунками. Продуктові набори від вінницьких волонтерів поїхали до переселенців у Станіславчицьку громаду, а переселенці у Старосинявській ТГ отримали засоби гігієни від хмельницьких волонтерів. Київська команда забезпечила продуктами харчування людей вразливих категорій", - зазначив керівник "Української команди".