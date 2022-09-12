ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Палатний: "Українська команда" відправила на передову тепловізори та гумдопомогу

Новость на русском →
Понеділок 12 вересня 2022 16:27
Палатний: "Українська команда" відправила на передову тепловізори та гумдопомогу Фото: "Українська команда" відправила на передову тепловізори та машини (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Волонтерський штаб "Українська команда" передала для військових чергову допомогу: машини, амуніцію та медикаменти, а переселенцям - продукти харчування та засоби гігієни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Хмельницька команда разом з Олександром Буханевичем долучилася до проєкту "Шляхом нескорених" і передала 59-й окремій мотопіхотній бригаді ім. Гандзюка тепловізор, рації, форму та амуніцію. Загалом - більш ніж на 350 тис. грн. Палета амуніції поїхала до одного з підрозділів реактивної артилерії на Запорізькому напрямку. Тернопільська команда та Микола Люшняк відправили військовим медикам зі Зборівщини автівки, ноші та мобільні ліжка. Також мобільні ліжка та допомогу від українській діаспори в Канаді отримав єгерський підрозділ ЗСУ", - заявив Палатний.

Крім, того, "Українська команда" передала лікарські засоби для воїнів 2 батальйону 24-ї бригади та для травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Продукти харчування та засоби гігієни від волонтерів отримали переселенці у різних регіонах України.

"Тернопільська команда передала дитяче харчування та засоби гігієни в обласний будинок дитини. Вінницька команда та Геннадій Ткачук влаштували для дітей з Маріуполя, Бахмута та Рубіжного свято з подарунками. Продуктові набори від вінницьких волонтерів поїхали до переселенців у Станіславчицьку громаду, а переселенці у Старосинявській ТГ отримали засоби гігієни від хмельницьких волонтерів. Київська команда забезпечила продуктами харчування людей вразливих категорій", - зазначив керівник "Української команди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Артур Палатний
NEWS
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ