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Пакт США-АСЕАН решит "самые большие проблемы нашего времени", - Байден

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США, Суббота 12 ноября 2022 15:13
Пакт США-АСЕАН решит "самые большие проблемы нашего времени", - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Главы правительств стран Юго-Восточной Азии провели переговоры с мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена, который приветствовал запуск нового пакта между США и АСЕАН как важный шаг на пути к решению "самых серьезных проблем наше время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время своего первого визита в Юго-Восточную Азию в качестве президента Байден сказал, что регион находится в центре индо-тихоокеанской стратегии его администрации и Вашингтон выделяет ресурсы, а не только риторику, в рамках нового Всеобъемлющего стратегического партнерства.

"Вместе мы будем решать самые большие проблемы нашего времени, от климата до безопасности здоровья, чтобы защитить от серьезной угрозы основанному на правилах порядку", - сказал он, открывая встречу в Камбодже.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии включает 10 стран.

"Мы построим Индо-Тихоокеанский регион, свободный и открытый, стабильный и процветающий, устойчивый и безопасный", - добавил он.

Мероприятие является первым в серии саммитов в Юго-Восточной Азии в течение следующих семи дней, на которых, как ожидается, будут решаться сложные глобальные вопросы, от войны РФ против Украины, климата и региональной напряженности из-за Тайваньского пролива, Южно-Китайского моря и пусков ракет из Северной Кореи.

Присутствие Байдена связано с тем, что Соединенные Штаты стремятся вновь заявить о себе после периода региональной неопределенности в отношении своих обязательств при Дональде Трампе и усилиях соперничающего Китая, направленных на усиление своего влияния и заполнение пустоты.

В прошлом году Китай и АСЕАН объявили о повышении уровня своих отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

Мировые лидеры примут участие в восточноазиатском саммите в Пномпене в воскресенье, перед деловой встречей и саммитом лидеров G20 на Бали на следующей неделе, а затем отправятся в Бангкок на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Лидеры АСЕАН в пятницу выступили предупреждением военной хунте Мьянмы, представителям которой не разрешили участвовать в саммите, чтобы они добились ощутимого прогресса в мирном плане.

Напомним, президент США Джо Байден поблагодарил премьер-министра Камбоджи и председателя регионального блока АСЕАН за его критические замечания о войне России против Украины.

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