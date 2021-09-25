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Пакистан закликав світову спільноту до надання допомоги Афганістану

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Пакистан, Субота 25 вересня 2021 08:02
Пакистан закликав світову спільноту до надання допомоги Афганістану Фото: Пакистан закликав світову спільноту до надання допомоги Афганістану (facebook.com/ImranKhanOfficial)
Автор: Анна Полисученко

Пакистан закликав світову спільноту до надання допомоги Афганістану. Замість політики ізоляції сформованого рухом "Талібан" уряду воно повинно надати йому допомогу у зв'язку з критичною гуманітарною ситуацією в країні, вважає прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Journal.

"Якщо зараз не звернути увагу на Афганістан, де, за даними ООН, половина населення перебуває в тяжкому становищі, то наступного року за межею бідності опиниться близько 90% жителів країни", - сказав він у віртуальному виступі під час сесії Генасамблеї ООН.

Він попередив, що гуманітарна криза в Афганістані відіб'ється не тільки на сусідніх з Афганістаном країнах, а й на ситуації в світі в цілому.

За словами прем'єр-міністра Пакистану, гуманітарна допомога Афганістану повинна бути надана негайно.

Він оптимістично відгукнувся про правління талібів, заявивши, що, на його думку, їх лідери прихильні дотриманню прав людини, формуванню інклюзивного уряду і не пускають терористів на територію країни.

Одночасно прем'єр звинуватив США в тому, що замість подяки за участь у боротьбі з тероризмом в Афганістані, яка забрала життя 80 000 пакистанців, США виступили зі звинуваченнями Пакистану в підтримці талібів.

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