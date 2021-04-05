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Падіння цін на нафту прискорилося до п'яти-шести відсотків

Новость на русском → Лондон, Понеділок 05 квітня 2021 20:28
Падіння цін на нафту прискорилося до п'яти-шести відсотків Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: РБК-Україна

Падіння цін на нафту прискорилося до 5-6% ввечері 5 квітня. Днем нафтові котирування знижувалися на 1,5-2% на тлі рішення ОПЕК +.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Станом на 20:25 за київським часом ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опускалася в моменті на 5,02% - до 61,6 долара, травневих ф'ючерсів на WTI - на 5,56% до 58,03 долара за барель .

При цьому вдень 5 квітня нафтові котирування дешевшали в районі 2%, потім падіння прискорилося до 3% після відкриття торгів у США.

РБК-Україна раніше повідомляло, що падіння вдень 5 квітня стався після того, як минулого тижня ціни на нафту продемонстрували зростання протягом сьомої тижнів поспіль, оскільки інвестори зосередилися на впровадженні вакцини проти COVID-19.

Нагадаємо, 1 квітня країни ОПЕК + домовилися збільшити нафтовидобуток на 1,15 млн барелів на добу за три місяці. Таке рішення країн-учасниць угоди призвело до зростання цін на нафту майже на 4%.

Відзначимо, 29 березня нафта на світових біржах впала більш ніж на 2% після новин з Суецького каналу про те, що рятувальним бригадам вдалося перемістити гігантський контейнеровоз. Контейнеровоз майже тиждень блокував життєво важливі шляхи світової торгівлі.

При цьому на початку березня світові ціни на нафту досягали 70 доларів за барель - рівня, який спостерігався більше року тому, до початку пандемії COVID-19. Аналітики пояснили подорожчання рекордними морозами в Техасі (США).

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