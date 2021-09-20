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"Батька іранської ядерної програми" застрелив робот-вбивця, - NYT

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Понеділок 20 вересня 2021 06:42
"Батька іранської ядерної програми" застрелив робот-вбивця, - NYT Фото: місце вбивства вченого (twitter.com/EnglishFars)
Автор: Артур Родивилов

Агенти ізраїльської спецслужби "Моссад" нібито ліквідували іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде за допомогою робота. Він загинув у листопаді 2020 року на півночі Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Автомобіль, в якому він знаходився, обстріляли з великокаліберної зброї.

Як зазначає The New York Times, ізраїльські агенти використовували кулемет бельгійського виробництва, прикріплений до роботизованого пристрою. Воно важило близько тонни, тому в Іран його ввозили частинами та збирали на місці. Потім робота-вбивцю помістили в пікап.

У день операції вантажівка чекала автомобіль Фахрізаде на дорозі. Робот випустив по машині фізика-ядерника 15 куль. Після цього пікап дистанційно підірвали, але, за даними джерел, знищити зброю повністю не вийшло.

Іранські ЗМІ раніше писали, що вченого могли нібито вбити з ізраїльської зброї, керованої через супутник.

За даними газети, з 2007 року агенти "Моссаду" вбили шістьох іранських ядерників, які працювали з Фахрізаде над створенням ядерної боєголовки. Вбити Фахрізаде, за даними джерел, намагалися ще у 2009 році, але нібито через витік інформації операцію скасували. Вченого називали "батьком ядерної програми Ірану".

Готувати нову операцію Ізраїль почав у 2019 році, зазначає газета, після того, як у 2018 році США вийшли з ядерної угоди.

Військовий радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї заявляв, що вбивством Фахрізаде нібито Ізраїль хоче розв'язати повномасштабну війну в останні тижні президентства Дональда Трампа.

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