Відсутність інтернету, готівки та мародерство: ситуація в Казахстані

Протести в Казахстані тривають, але в окремих містах вони переросли в збройні зіткнення з силовиками. На тлі заворушень також активізувалися мародери.

Мародерство і заворушення в Алмати

Колишня столиця Казахстану залишається епіцентром протистоянь протестувальників з силовиками. Там активізувалися мародери, які вже розгромили ТРЦ Moskva і City Center, виносячи звідти пакети з товарами. При цьому за даними Orda.kz, до мародерства підключилися звичайні жителі міста, вони почали громити ломбарди та ювелірні магазини.

Також повідомляється, що на площі Республіки стоїть військовий позашляховик Hammer, з якого по гучномовцю звучить: "Ідіть, будемо стріляти!". Учасники заворушень захопили телевежу "Коктобе", в цьому районі чутні постріли і звуки вибухів.

Силовики зазначають, що була знищена "група терористів" біля управління поліції Алмалінського району Алмати.

Більшість супермаркетів у місті не працює, а біля маленьких магазинів біля будинків збираються довгі черги.

В Алмати протестувальники оточили першу і сьому міські лікарні. У районі останньої відбуваються сутички з поліцією.

Що відбувається в інших регіонах

У столиці Казахстану Нур-Султані ситуація спокійна, але біля резиденції президента Касим-Жомарта Токаєва виставили блокпости, а біля банкоматів вишикувалися черги.

У північній частині країни ввели заборону на продаж алкоголю у зв'язку з режимом НС. В Актау протестувальники поводяться підкреслено мирно і не вриваються в обласний акімат та інші будівлі.

У Шимкенті мародери спалили будівлю виставкового залу, який знаходиться поруч з акіматом. Недалеко від цього місця видно спалені автобуси і машини. В Актобе перед акиматом зібралося кілька сотень людей, вони поводяться мирно, з інтернетом в місті проблеми.

У Талдикоргані закриті майже всі супермаркети, ціни на продукти злетіли, водії влаштовують бійки на заправках, майже немає працюючих банкоматів, а у тих, які ще працюють, стоять величезні черги.

Інтернет

Як передає Global Check, сьогодні провайдер "Казахтелеком" відновив провідний інтернет у всіх містах, крім Алмати і Алматинської області. Але станом на 16:00 за Києвом знову почалося відключення інтернету.

Не працюють банкомати

У більшості регіонах Казахстану не працюють банкомати. У місцевому Нацбанку розповіли, що це пов'язано з відсутністю інтернету та можливості забезпечити безпечну інкасацію.

Підкреслюється, що після відновлення зв'язку повернуть можливість розплачуватися картками, користуватися банківськими додатками, використовувати депозити, проводити платежі, знімати гроші безпосередньо через банки, банкомати і платіжні термінали.

На сьогодні всі фінансові організації Казахстану тимчасово призупинили роботу. Не працюватимуть банки, обмінники, брокери, мікрофінансові організації і так далі.