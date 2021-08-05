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Відправляли жінок в Грецію: в Донецькій області блокували торгівлю людьми

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Донецьк , Четвер 05 серпня 2021 16:59
Відправляли жінок в Грецію: в Донецькій області блокували торгівлю людьми Фото: в Донецькій області блокували торгівлю людьми (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ перекрила канал, через який у Донецькій області намагалися транспортувати двох українок до Греції для сексуальної експлуатації. Організатором торгівлі людьми виявився громадянин Вірменії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, 38-річний організатор схеми, разом з невстановленою особою домовились транспортувати жінок для занять проституцією в Афінах. Громадянин Вірменії, користуючись тяжким матеріальним становищем жертв, переконував дівчат погодитись на "роботу", обіцяючи їм гідні умови та проживання.

"За обіцянками вербувальника, за годину надання інтимних послуг вони мали отримувати від 50 доларів США. Після отримання згоди від двох жінок фігурант оплатив їм оформлення всіх необхідних документів та переїзд до Грецької Республіки", - повідомляє пресслужба.

Правоохоронці затримали злочинця у Києві, де чоловік повинен був зустріти жертв перед міжнародним перевезенням.

Відзначимо, що відповідно до ч. 2 ст. 149 Кримінального Кодексу України зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Наразі поліція працює над тим, аби встановити особистості інших організаторів та учасників торгівлі людьми.

Фото: в Донецькій області блокували торгівлю людьми (npu.gov.ua)

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