ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Опалювальний сезон триває в регіонах, в яких багато переселенців

Новость на русском →
Понеділок 11 квітня 2022 06:48
Опалювальний сезон триває в регіонах, в яких багато переселенців Фото: опалювальний сезон триває в деяких регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У деяких регіонах України через військові дії опалювальний сезон довелося завершити достроково. При цьому опалювальний сезон триває в штатному режимі в тих регіонах, які прийняли багато переселенців із зон бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова.

"Регіони, які першими отримали удар від росіян, були змушені, на жаль, передчасно припинити теплопостачання (наприклад, у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях, місті Чернігові)", - заявив Чернишов.

Він також зазначив, що рішення про припинення теплопостачання достроково прийняли і деякі органи місцевого самоврядування в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Йдеться про такі області як Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Черкаська та міста Київ і Дніпро.

"Але ми дякуємо споживачам, які з розумінням поставилися до цього!" - додав Чернишов.

Нагадаємо, за даними аналітиків, російські окупанти готують наступ на Дніпро через Ізюм Харківську область.

Ми також писали про те, що в Харківській області після обстрілів ворога загинули 10 мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезон Війна Росії проти України
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни