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Проти колишнього прем'єра Британії Кемерона розпочато перевірку

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Лондон, Субота 02 жовтня 2021 05:25
Проти колишнього прем'єра Британії Кемерона розпочато перевірку Фото: Девід Кемерон, екс-прем'єр Британії (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Британський наглядовий орган з лобістської діяльності почав розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона. Це друга справа за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Згідно з ними, офіційне розслідування почалося приблизно 2 серпня. Як заявили в наглядовому органі, воно пов'язане з "незареєстрованим лобіюванням". Однак, у відомстві не розкрили подробиці перевірки та заявили, що результати будуть опубліковані після її завершення.

Перше розслідування щодо екс-прем'єра уряд Великобританії почав у квітні 2021 року після поширення в ЗМІ повідомлень про те, що він міг порушити закон про лобізм.

Йдеться про спроби колишнього прем'єра домогтися отримання Greensill Capital держкредитування для великих фірм в умовах пандемії коронавірусу.

Кемерон, який очолював Кабмін Великобританії у 2010 - 2016 роках, пізніше зізнався в отриманні грошей за лобіювання інтересів компанії Greensill Capital.

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