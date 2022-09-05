Скасування "зеленого" тарифу стало б економічною ядерною бомбою для України, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янеза Копача в колонці для " Інтерфакс-Україна ".

"Голова НКРЕКП пан Ущаповський нещодавно почав говорити про ініціативу скасування "зеленого" тарифу на час воєнного стану через брак коштів. Як вже говорилося, коштів вистачає, але є інші інтереси у їх використанні. Скасування "зеленого" тарифу було б так званою економічною ядерною бомбою", - пише Копач.

За його словами, "Укренерго" перестало платити "Гарантованому покупцеві" за виробників ВДЕ всупереч зобов'язанням та наявності достатніх коштів від тарифу на передачу, кредитів ЄБРР та ЄІБ та прибуткового експорту електроенергії, який ЄС дозволив як допомогу в ситуації з ліквідністю в електроенергетичному секторі України.

Ринкова вартість одного МВт-год від українських виробників ВДЕ за умови експорту до ЄС у чотири рази перевищує вартість "зеленого" тарифу.

Причиною відсутності платежів з боку "Укренерго", вочевидь, є прагнення економити кошти на фінансування неефективних державних електростанцій для закупівлі вугілля. Далі "Укренерго" купує послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, але не оплачує їх.

"У минулому в Україні спостерігалися хронічні проблеми з верховенством права. Війна неодмінно закінчиться, але проблема верховенства права залишиться, а толерантність значно зменшиться. Післявоєнна відбудова базуватиметься насамперед на приватних інвестиціях. Усі західні союзники мають проблеми зі зростанням державного боргу, підвищенням цін на енергоносії та майбутньою рецесією, то ж, з огляду на це, навряд чи буде велике бажання виділяти значні державні кошти на відновлення України", - зазначив Копач.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський, виступаючи на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

За його словами, Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у "зеленій" енергетиці та у виробництві зеленого водню.