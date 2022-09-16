Скасування реформи обленерго завадить інтеграції України в європейський енергоринок, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта "Центру Разумкова" Максима Білявського.

За його словами, корупція і зарегульованість ринку електроенергії, яка призводить до втрати його фінансової ліквідності, можуть завадити подальшій інтеграції України в європейський енергоринок.

Білявський додав, що до втрати фінансової ліквідності можуть призвести спроби відкорегувати фінансові потоки на енергоринку, через надання преференцій окремим трейдерам, скасування підходів RAB-регулювання та зниження "зелених" тарифів.

"Учасники енергоринків, як в Україні, так і в ЄС мають говорити однією мовою - і не впиратись у штучні обмеження або відчувати на собі дискримінаційні умови. Це дуже важливий нюанс, насамперед в процесі післявоєнного відновлення. Кожен день зволікання - недоотримана гривня інвестицій", - підсумував він.

Нагадаємо, енергетики закликали владу не скасовувати реформу обленерго, оскільки вона дозволяє оперативно відновлювати пошкоджені внаслідок бойових дій лінії електропередачі і готуватися до найскладнішого в історії опалюваного сезону.

Також голова комітету Верховної ради з енергетики Андрій Герус вважає, що запровадження RAB-тарифів для обленерго було правильним рішенням.