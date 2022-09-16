ua ru
Пт, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скасування реформи обленерго завадить інтеграції України в європейський енергоринок, - експерт

Новость на русском →
П'ятниця 16 вересня 2022 13:07
Скасування реформи обленерго завадить інтеграції України в європейський енергоринок, - експерт Фото: скасування реформи обленерго завадить інтеграції України в європейський енергоринок (neweasterneurope.eu)
Автор: Артем Горовенко

Скасування реформи обленерго може завадити подальшій інтеграції України в європейський енергетичний ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта "Центру Разумкова" Максима Білявського.

За його словами, корупція і зарегульованість ринку електроенергії, яка призводить до втрати його фінансової ліквідності, можуть завадити подальшій інтеграції України в європейський енергоринок.

Білявський додав, що до втрати фінансової ліквідності можуть призвести спроби відкорегувати фінансові потоки на енергоринку, через надання преференцій окремим трейдерам, скасування підходів RAB-регулювання та зниження "зелених" тарифів.

"Учасники енергоринків, як в Україні, так і в ЄС мають говорити однією мовою - і не впиратись у штучні обмеження або відчувати на собі дискримінаційні умови. Це дуже важливий нюанс, насамперед в процесі післявоєнного відновлення. Кожен день зволікання - недоотримана гривня інвестицій", - підсумував він.

Нагадаємо, енергетики закликали владу не скасовувати реформу обленерго, оскільки вона дозволяє оперативно відновлювати пошкоджені внаслідок бойових дій лінії електропередачі і готуватися до найскладнішого в історії опалюваного сезону.

Також голова комітету Верховної ради з енергетики Андрій Герус вважає, що запровадження RAB-тарифів для обленерго було правильним рішенням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Энергоресурсы
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і "приземлили" гелікоптер: названо нові втрати РФ
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки