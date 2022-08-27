Відкриття портів для експорту металопродукції допоможе економіці та бюджету, - нардеп

Розблокування морських портів для експорту металу та руди значно покращить ситуацію з державним бюджетом України, а також поверне на робочі місця українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Дмитра Кисилевського.

"Металургійна галузь мала значну частку в українській економіці: до війни вона забезпечувала понад 10% ВВП. Очевидно, що відкриття портів для експорту такої великої товарної групи значно б допомогло українській економіці, та повернуло б на робочі місця багато українців, які змушені зараз сидіти вдома (через призупинення роботи металургійних підприємств, - ред.)", - зазначив він.

Також він нагадав, що Україна наразі має значний дефіцит бюджету, і допомогти могло б розширення експортних позицій, які забезпечили б країну валютними надходженнями.

"Тому, звісно, якби ця ініціатива була реалізована, це було б для України дуже корисно - особливо з точки зору державного бюджету, який має зараз дуже значний дефіцит", - резюмував Кисилевський.

Нагадаємо, раніше голова Федерації металургів України Сергій Біленький також заявив, що розширення дії "зернової угоди" на металопродукцію дасть Україні постійне джерело валюти - яке, своєю чергою, допоможе укріпити курс гривні на 3-5 грн та стабілізувати його у цьому коридорі.

Крім цього, відновлення експорту металу та руди поверне роботу для тисяч українців, які наразі перебувають у вимушеному простої.