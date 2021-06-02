До відбору підручників хочуть встановити чіткі критерії: Рада підтримала закон за основу
Верховна рада планує встановити чіткі критерії до відбору підручників. Народні депутати схвалили за основу законопроект №5465.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосував 301 нардеп.
У документі прописаний перелік повноважень Міністерства освіти і науки щодо забезпечення якості навчальної літератури. Уточнюються права інших установ і організацій по науковому і методичному забезпеченню освіти.
У документі прописаний перелік принципів, яким повинна відповідати навчальна література, яка використовується у навчальних закладах.
У проекті вказані явища, неприпустимі в навчальній літературі: академічний плагіат, фальсифікація і фабрикація, дискримінаційні висловлювання.
Вводиться обов'язковість експертизи навчальної літератури, яка виготовляється за рахунок держбюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.
Закон дозволяє ініціювати експертизу навчальної літератури, яка виготовляється за кошти фізичних і юросіб і використовується у навчальних закладах, на предмет відповідності таким вимогам.
А навчальну літературу, яку за результатами експертизи визнали такою, що не відповідає вимогам законодавства, не зможуть використовувати під час освітнього процесу.
Як писало РБК-Україна, комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту прийняти відповідний законопроект за основу.
Так, у шкільних підручниках з історії України для учнів 9 та 10 класів виявили зображення карти країни без Криму. На помилки звернули увагу історики Валерій Рижков і Віталій Скальський.
Також повідомлялося, що в українському підручнику "Захист Вітчизни" для 10 класів статтю про ЗСУ проілюстрували військовими в російській екіпіровці, які тримають відповідну зброю.