У звільнених районах Київської області знову продовжили комендантську годину

У трьох районах Київської області, які були звільнені від російських окупантів, знову продовжили комендантську годину. Мова йде про Броварський, Вишгородський та Бучанський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олександра Павлюка .

Посилена комендантська година триватиме до 6:00 ранку 7 квітня. На решті території Київської області заборонено виходити на вулицю з 21:00 4 квітня до 6:00 5 квітня.

Зазначається, що в цей час правоохоронці та рятувальники зачищають місто від вибухових предметів, які залишили окупанти.

"Прошу з розумінням відноситися до тимчасових незручностей, які запроваджуються на звільнених від орків територіях. Такі заходи необхідні, перш за все, заради безпеки мешканців, що там залишилися", - йдеться у повідомленні.