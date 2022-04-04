ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У звільнених районах Київської області знову продовжили комендантську годину

Новость на русском →
Київська область, Понеділок 04 квітня 2022 18:03
У звільнених районах Київської області знову продовжили комендантську годину Фото: у Київської області знову ввели посилену комендантську годину(t me UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

У трьох районах Київської області, які були звільнені від російських окупантів, знову продовжили комендантську годину. Мова йде про Броварський, Вишгородський та Бучанський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олександра Павлюка.

Посилена комендантська година триватиме до 6:00 ранку 7 квітня. На решті території Київської області заборонено виходити на вулицю з 21:00 4 квітня до 6:00 5 квітня.

Зазначається, що в цей час правоохоронці та рятувальники зачищають місто від вибухових предметів, які залишили окупанти.

"Прошу з розумінням відноситися до тимчасових незручностей, які запроваджуються на звільнених від орків територіях. Такі заходи необхідні, перш за все, заради безпеки мешканців, що там залишилися", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що посилену комендантську годину в названих районах Київської області запроваджували з 21:00 2 квітня до 6:00 5 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Київська область Комендантська година
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні