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Нема підстав: суд відмовив у примусовому приводі глави ОАСК

Київ, Понеділок 11 січня 2021 21:50
Нема підстав: суд відмовив у примусовому приводі глави ОАСК
Фото: Павло Вовк (facebook.com / Павло Вовк)
Автор: Дмитро Левицький

Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури щодо голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Прокурор просив застосувати щодо Вовка примусовий привід на засідання суду.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Прокурор наполягав, що главу ОАСК належно повідомили про дату, час та місце засідання суду, однак суддя заявив відсутність доказів вручення Вовку повістки про виклик.

"Особа, яка повідомляла про виклик, під час того, як підозрюваний сідав в автомобіль, дійсно вкинула в авто два аркуші паперу. Проте, суд не отримав доказів, що ці аркуші були саме повісткою про виклик", - пояснили в суді.

Слідчий суддя ВАКС врахував відсутність доказів підтвердження отримання Вовком повістки, тому клопотання прокурора про примусовий привід було відхилено. Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Завтра об 11:00 відбудеться чергове засідання з обрання запобіжного заходу голові ОАСК Вовку.

Нагадаємо, повістку про виклик в суд Вовку вручили 24 грудня. Детективи НАБУ "застали" главу ОАСК на святкуванні, яке організував колишній нардеп та голова одного з юридичних ВНЗ.

Як відомо, Вовка, його заступника, п'ять суддів ОАСК та керівнику ДСА Зіновія Холоднюка підозрюють у підготовці до захоплення влади в Україні.

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