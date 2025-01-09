"Ощадбанк" вернет в Пенсионный фонд средства пенсионеров-переселенцев, которые не прошли идентификацию или не пользовались счетами. В то же время предусмотрен порядок восстановления этих выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, опубликованный на сайте ФПУ .

В проекте постановления говорится, что с января 2025 года "Ощадбанк" начнет перечислять в Пенсионный фонд Украины остатки средств со счетов пенсионеров-переселенцев, которые не осуществляли операций на счетах более года или не прошли физическую идентификацию вовремя. Соответствующая норма предусмотрена законом о государственном бюджете на 2025 год.

Речь идет о двух категориях переселенцев:

те, кто не использовал деньги на счетах в течение последних 12 месяцев

лица, которые не прошли физическую идентификацию в установленный срок (шесть месяцев после ее запланированной даты)

Для этих категорий не только прекращаются пенсионные выплаты, но и остатки средств на их счетах возвращаются Пенсионному фонду.

Сколько денег остается на счетах

По данным "Ощадбанка", по состоянию на 1 октября 2023 года сумма остатков на счетах переселенцев составила 15,9 млрд гривен, из которых 10 млрд гривен приходятся на счета, которыми не пользовались более года.

Возвращение этих средств позволит Пенсионному фонду использовать их для финансирования пенсий в солидарной системе, а также уменьшит временные кассовые разрывы.

Пенсионный фонд ежемесячно будет предоставлять "Ощадбанку" списки пенсионеров, которые соответствуют указанным критериям. Банк будет перечислять остатки средств с указанных счетов в Пенсионный фонд.

Как восстановить выплаты

Для получения средств пенсионерам необходимо:

подать заявление в Пенсионный фонд или через его веб-портал

обратиться в "Ощадбанк" с документами для прохождения физической идентификации

После подтверждения данных все средства будут выплачены получателю единовременно на новый счет.