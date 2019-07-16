Організація ОПЗЖ в Херсонській області перейшла в "Опоблок"

Фото: прес-конференція в Херсоні (opposition.com.ua)

Організація перейшла в "Опозиційний блок" в повному складі

Херсонська міська та обласна партійні організації "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) у повному складі перейшли в партію "Опозиційний блок". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Опоблоку".

Як повідомив голова обласної організації партії "За життя" Валерій Колос, причиною такого рішення стала наявність у виборчому списку "Опозиційної платформи – За життя" "неоднозначних кандидатів".

За його словами, основною причиною такого рішення стала незгода партійців з кадровою політикою керівництва партії, а також "комерціалізація" самого проекту ОПЗЖ.

"Актив партії протягом тривалого терміну звертав увагу на те, що дії центрального керівництва партії не відповідають заявленим принципам і цілям. Про це регулярно, із заклопотаністю зверталися рядові члени партії, наші виборці. У нас була надія, що те, що відбувається – це тимчасове явище, його причина – це поточні труднощі об'єднання і формування організацій", - заявив Колос.

Як зазначив керівник обласної організації, після президентської кампанії ситуація тільки погіршилася. При цьому, однією з головних претензій членів херсонських організацій ОПЗЖ є кадрова політика та формування списків партій для участі у парламентських виборах.

"Сергій Льовочкін скупив у Рабіновича ряд партійних організацій. Ці люди відкрито торгують усім – посадами, місцями у списках. За "30 срібняків" новоявлені іуди продають надії виборців, продають все. Немає більше партії "За життя", - заявив він.

"Є певне комерційне утворення, перебувати в якому вважаємо неприпустимим. Ми прийняли одностайне рішення - ми залишаємо це утворення, яка Рабінович перетворив на особистий комерційний проект, і продає всіх і вся. Нам не по дорозі з зрадниками, торгашами доль і боягузами", - додав Колос.

Раніше про вихід з партії "Опозиційна платформа – За життя" заявили обласні організації в Одеській і Миколаївській областях.