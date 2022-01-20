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Організатор терактів на Балі отримав 15 років в'язниці

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Балі, Четвер 20 січня 2022 05:09
Організатор терактів на Балі отримав 15 років в'язниці Фото: організатор терактів на Балі отримав 15 років в'язниці (unsplash.com/jeremy-bishop)
Автор: Анна Полисученко

В Індонезії суд виніс вирок ватажкові терористичної організації "Джамаат Ісламія". Він отримає 15 років ув'язнення у в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

58-річного терориста Аріфа Сунарсо, більш відомого як Зулкарнайн, визнали винним в організації вибухів на Балі в 2002 році, в результаті яких загинули 202 людини з 21 країни. Це був найбільший теракт в історії Індонезії.

З тих пір Зулкарнен переховувався до 2020 року, коли його затримали. Раніше були засуджені також три виконавці теракту, ще кілька були ув'язнені або знищені при затриманні спецслужбами.

Зулкарнен був заарештований у грудні 2020 року на острові Суматра. Він визнав, що очолював бойове крило "Джамаат Ісламія".

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