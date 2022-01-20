Організатор терактів на Балі отримав 15 років в'язниці

В Індонезії суд виніс вирок ватажкові терористичної організації "Джамаат Ісламія". Він отримає 15 років ув'язнення у в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

58-річного терориста Аріфа Сунарсо, більш відомого як Зулкарнайн, визнали винним в організації вибухів на Балі в 2002 році, в результаті яких загинули 202 людини з 21 країни. Це був найбільший теракт в історії Індонезії.

З тих пір Зулкарнен переховувався до 2020 року, коли його затримали. Раніше були засуджені також три виконавці теракту, ще кілька були ув'язнені або знищені при затриманні спецслужбами.

Зулкарнен був заарештований у грудні 2020 року на острові Суматра. Він визнав, що очолював бойове крило "Джамаат Ісламія".