Аренда квартир подорожала в Киеве, но лидируют по ценам два других региона

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в январе 2024 года составила 6 818 гривен. За месяц стоимость выросла на 3,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата .

На первом место по стоимости аренды по-прежнему Закарпатская область, где аренда упала на 5,3% до 12 054 гривен.

Львовская область на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 1,0% до 11 910 гривен.

На третье место вышла Ровенская область, где аренда подскочила на 35,4% до 9 744 гривен.

В Киеве аренда подорожала на 3,0% до 8 989 гривен. Столица опустилась на четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды повышается в западных областях Украины.

В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 831 гривна), Сумской (3 286 гривен) и Николаевской (3 485 гривен) областях.

Восстановление рынка жилья

Напомним, по данным НБУ рынок недвижимости Украины постепенно восстанавливается. Однако положительные тенденции свойственны только вторичному рынку.

Вместе с тем, очень возросла привлекательность и важность аренды. Вырос спрос на аренду, соответственно, серьезно восстановились цены, особенно в Киеве. Это привело к тому, что показатель, указывающий на состояние рынка, а именно соотношение цен на покупку недвижимости к ценам аренды, вернулся к своему долгосрочному среднему уровню, отметили в НБУ.

Цена на аренду

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 года составила 6 605 гривен. За год стоимость выросла на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%). На первое место по стоимости аренды вышла Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2% до 12 731 гривны.

При этом средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% 5 699 гривен. На первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 гривен. Официальная инфляция за год составила 26,6%.

Как сообщало РБК-Украина, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2021 год по Украине выросла на 10,0% до 4 294 гривен. Официальная инфляция составила 10%.

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2020 год по Украине выросла на 5,5% до 3 903 гривен. Инфляция за год была 5,0%.