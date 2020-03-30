ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ОРДЛО з Росії прибула група військових фахівців з вірусології

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 19:51
У ОРДЛО з Росії прибула група військових фахівців з вірусології
Ілюстративне фото (facebook.com/TheAtlantic)

Основним завданням вірусологів є медичне забезпечення російських військових

На територію ОРДЛО з Російської Федерації прибула група військових фахівців з вірусології через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наголошується, що їх основним завданням є медичне забезпечення російських військових.

"Оскільки у складі окупаційних "корпусів" немає штатних підрозділів військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ). Приїзд спеціальної групи також вказує на підготовку до прибуття і розгортання в ОРДЛО російських підрозділів РХБЗ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Мінреінтеграції повідомили, що окупанти в ОРДЛО, а також у Криму, приховують від місцевих жителів реальний стан захворюваності коронавірусом, що позбавляє їх можливості убезпечити себе. При цьому наголошується, що ситуація погіршується із-за нестачі медичного персоналу, тестових систем і недостатньої кількості місць у лікарнях.

Крім того, 29 березня на території ОРЛО зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Луганські медики госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого виявили захворювання.

Від населення ОРДЛО приховують ситуацію з коронавірусом, - Мінреінтеграції Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
Новини України Російська ФедераціяОРДЛОКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся