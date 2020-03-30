У ОРДЛО з Росії прибула група військових фахівців з вірусології

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Основним завданням вірусологів є медичне забезпечення російських військових

На територію ОРДЛО з Російської Федерації прибула група військових фахівців з вірусології через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наголошується, що їх основним завданням є медичне забезпечення російських військових.

"Оскільки у складі окупаційних "корпусів" немає штатних підрозділів військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ). Приїзд спеціальної групи також вказує на підготовку до прибуття і розгортання в ОРДЛО російських підрозділів РХБЗ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Мінреінтеграції повідомили, що окупанти в ОРДЛО, а також у Криму, приховують від місцевих жителів реальний стан захворюваності коронавірусом, що позбавляє їх можливості убезпечити себе. При цьому наголошується, що ситуація погіршується із-за нестачі медичного персоналу, тестових систем і недостатньої кількості місць у лікарнях.

Крім того, 29 березня на території ОРЛО зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Луганські медики госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого виявили захворювання.