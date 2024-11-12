ОПЗ подозревают в превышении полномочий при передаче в аренду 2,4 гектара порта "Бориваж"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие документы, имеющиеся в распоряжении редакции.

Через этот участок проходит большая железнодорожная ветка, через которую подаются вагоны к зерновому терминалу "Бориваж".

В 2009 году ОПЗ, не являясь собственником этой земли, а только пользователем, передал 2,4 гектара государственной земли в пользование частному ООО "Бориваж" на основании договора сервитута.

На этих землях "Бориваж" неожиданно построил собственный железнодорожный путь, весовую и всю необходимую транспортную инфраструктуру для обслуживания своих операций. С 2009 года ОПЗ при заключении договоров с "Укрзализныцей" на подачу вагонов указывает, что вагоны также подаются на ветку порта "Бориваж".

Согласно ч. 2 ст. 100 Земельного кодекса Украины (в редакции на момент заключения договора сервитута 17 апреля 2009), земельный сервитут может быть установлен только между собственником земельного участка и лицом, требующим его установления. В случае с ОПЗ предприятие не имело права передавать государственную землю "Бориважу", поскольку это право принадлежит государству. Такая позиция не раз подтверждалась решениями Верховного суда.

Кроме того, за 2,4 гектара земли ООО "Бориваж" платит в пользу ОПЗ всего 37-46 тысяч гривен в месяц. При этом сам порт приносит его владельцам более 1 млрд. гривен чистой прибыли ежегодно.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование по делу о коррупции на Одесском припортовом заводе (ОПЗ), подозреваемым в котором экс-народный депутат Александр Грановский. Махинации по продаже минеральных удобрений нанесли ущерб более чем на 94 млн грн.