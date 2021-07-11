Досвід Італії і домашній фактор Англії: сьогодні визначиться чемпіон Євро-2020

Ідеальні кандидати

Обидві збірні виграли свої групи, не пропустивши жодного гола. При цьому Італія виграла всі три матчі групи A, Англія одного разу зіграла внічию. При цьому англійці аж до півфіналу зберігали свої ворота "сухими", досить впевнено проходячи своїх опонентів в 1/8 (перемога над Німеччиною 2:0) і 1/4 (перемога над Україною 4:0) фіналу. Але в півфіналі таки пропустили зі штрафного від Данії.

Для Італії плей-офф виявився досить складним з самого початку. Спершу була перемога в овертаймі над Австрією 2:1. Потім, хоч і без додаткового часу, перемога в складному матчі над Бельгією з таким же рахунком 2: 1.

Правда півфінали вийшли для обох збірних складними - Італія лише по пенальті обіграла Іспанію, а Англія змогла вирвати перемогу у Данії на 104-й хвилині.

Історія протистоянь

Між собою збірні зустрічалися 27 разів. Невелика перевага на боці італійців, які мають 10 перемог проти 8 у англійців. Ще 9 матчів завершилися внічию. Найбільшою перемогою для Італії були 2:0 в далеких 1976 і 1973 роках, для Англії - 4: 0 в ще більш далекому 1948 році.

Останній раз на чемпіонатах Європи суперники зустрічалися в 1/4 фіналу домашнього для України Євро-2012. Тоді в основний і додатковий час команди голів не забивали, а в серії пенальті перемогу святкували італійці 4:2.

Останні два матчі між Італією та Англією були товариськими (у 2018 та 2015 роках) і обидва завершилися внічию 1:1.

Різний підхід

Наставник Італії Роберто Манчіні вже задоволений і дякує своїм підопічним за вихід у фінал. При цьому він зазначає, що для повного успіху потрібна перемога у фіналі, проте гра не повинна позбавляти гравців задоволення.

"Фінал дещо відрізняється від звичайних матчів. Звичайно, потрібно грати дуже уважно, але важливо і отримувати задоволення. Фінал можна виграти тільки в тому випадку, якщо виходиш грати собі на радість", - зазначив Манчіні.

Його візаві Гарет Саутгейт ставиться до цього фіналу як до останнього шансу.

"У житті дуже мало таких можливостей. Тому ми повинні скористатися моментом і дати собі максимум шансів на перемогу. Думаю, (на ЧС-2018 - ред.) в Росії у нас були інші відчуття після виходу в півфінал. Ми по-іншому ставилися до того, що вважали можливим. Зараз ми добре розуміємо, що не будемо задоволені, якщо в понеділок прокинемося без трофея", - заявив напередодні фіналу наставник Англії.

Історичний шанс для Англії та досвід Італії

Для англійців цей фінал став першим на чемпіонатах Європи в історії. Та й всього Англія має лише один Міжнародний титул - чемпіонів світу 1966 року.

Для Італії ж подібний успіх-вихід у фінал Євро - вже четвертий. Правда, лише одного разу італійці завойовували титул чемпіонів Європи - в 1968 році. Інші два фінали "скуадра адзура" поступалася - спершу Франції в 2000-му, а потім Іспанії в 2012-му роках.

Фактор "Уемблі"

На цьому Євро Англія виглядає як основний господар турніру. Хоча сам форум проводився відразу в 11 різних країнах, проте саме стадіон в Лондоні "Уемблі" прийняв найбільшу кількість матчів (8), в тому числі обидва півфінали, а сьогодні прийме і фінал. При цьому англійці лише одного разу за турнір виїжджали за межі Туманного Альбіону - грали якраз в італійському Римі чвертьфінал з Україною. Італія ж лише матчі групи провела в Римі, а всю стадію плей-офф грала на виїзді - двічі в Лондоні і один матч у Мюнхені.

Кадрові втрати

У Італії ще в чвертьфіналі проти Бельгії вилетів основний лівий захисник Леонардо Спінаццола, отримавши пошкодження Ахілла. В іншому у італійців втрат немає.

Англійці до вирішального поєдинку підходять і зовсім з мінімальними втратами. Єдине кадрове питання залишається по Філу Фодену, участь якого залишається під питанням через забій.

Орієнтовні склади:

Італія: Доннарумма - Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон - Барелла, Жоржиньо, Верратті - К'єза, Іммобіле, Інсіньє

Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Філліпс - Сака, Маунт, Стерлінг - Кейн

Де дивитися

Фінал Євро транслюватиметься на телеканалі "Україна", а також каналах "Футбол 1, 2, 3". Початок матчу о 22:00 за Києвом. Текстову онлайн-трансляцію матчу читайте на РБК-Україна.