Через оптимізацію портових зборів вантажопотік зріс на 20% на рік, - Омелян

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Перше зниження портових зборів на 20% вже за рік дало збільшення вантажопотоку в портах

Зниження портових зборів у 2018 році на 20% дало зростання вантажопотоку на 20% на рік.

Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Він наголосив, що портові збори в Україні є одними з найвищих у світі, через що вітчизняні порти є неконкурентоспроможними, тому уряд у 2017 році ухвалив рішення про їх поступове зниження.

"Українські портові тарифи й збори у два-три рази вищі від середньосвітових і в рази чотири вище за збори по чорноморському регіону. До того, останні заміри, які ми робили в грудні 2019 року показали, що українські портові тарифи та збори в цьому місяці були найвищими у світі, незважаючи, що ми їх вже знизили у 2018 році… У 2017-му році, проаналізувавши спільно з нашими іноземними і українськими експертами, проговоривши з українським бізнесом ми вийшли з ініціативою, яка одразу була підтримана і прем’єр-міністром, і президентом України. А так само і Кабміном - знизити поступово портові тарифи і збори. Спершу на 20% у 2018 році, потім на 20% у 2019 році", - розповів Омелян.

Він повідомив, що перше зниження портових зборів на 20% вже за рік дало збільшення вантажопотоку в портах.

"Ми це зробили з 1 січня 2018 року і фактично українські компанії показали непоганий результат навіть в 2018 році товаропотік зріс на 2%. В 2019 році вантажопотік зріс вже на 20% і контейнери, що також важливий показник розвитку української економіки зросли теж на 20%", - сказав Омелян.

Нагадаємо, раніше Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

Згодом з заявами на підтримку рішення Володимира Омеляна 2018 року та необхідності зниження портових зборів в Україні виступили Американська торговельна палата та Європейська Бізнес Асоціація.

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Автор: РБК-Україна