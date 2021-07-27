Спростували чутки: Amazon не дозволить розраховуватися біткоїнами

Інтернет-сервіс підприємця Джеффа Бесоза Amazon спростував нещодавні чутки стосовно конкретних планів навколо криптовалют. Виявилося, що компанія не дозволить розраховуватися біткоїнами за свої товари.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Варто відзначити, що минулого місяця компанія розшукувала фахівця по цифровим валютам й блокчейн-платформам. Це, зі свого боку, спровокувало чутки які посприяли зростанню курсу криптовалюти на 14,5%. Через деякий час новина ще більше поширилась в інтернеті, у зв’язку з чим Amazon довелося її спростувати.

"Не дивлячись на наш інтерес до цієї сфери, спекуляції, які виникли навколо наших конкретних планів щодо криптовалюти, не відповідають дійсності", - відзначила пресслужба компанії.

Сьогодні Amazon зосереджений на вивченні того, як їх клієнти можуть відреагувати на відповідне рішення стосовно біткоїна.