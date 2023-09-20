Оппозиция в Армении создаст комитет для отстранения Пашиняна от власти

Оппозиционные партии Армении разработали программу действий, которая приведет к смене власти в стране и для ее реализации планируется создать Национальный комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

Как заявил представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, вчера состоялось совещание с участием практически всех оппозиционных политических сил Армении для обсуждения дорожной карты для выхода из ситуации.

"В двух вопросах достигнуто взаимопонимание и есть решение. Во-первых, для руководства народным движением, борьбой следует создать орган, который возьмет на себя ответственность, поведет за собой людей и доведет борьбу до победного конца. Это будет Национальный Комитет. Во- вторых , мы разработали программу действий, шагов, которые приведут к отставке правительства зла. Парламентская оппозиция в рамках этой программы воспользуется возможностью начать процедуру импичмента. Национальный комитет в короткий срок с этой площадки представит свою программу действий", - сказал он.

Что этому предшествовало

Вчера, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

В Карабахском регионе сообщили, что российские миротворцы скрылись после начала антитеррористической операции.

При этом спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Баку якобы не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах. Там призвали прекратить боевые действия.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.

Напомним, что война при Карабах продолжается уже более 30 лет. При распаде СССР на эту территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и представился "Нагорно-Карабаской республикой". После этого периодически происходили военные конфликты.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах. При этом 1 сентября вблизи общей границы Армении и Азербайджана снова произошла стрельба. Тогда погибли трое военных.

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