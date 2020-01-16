ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оператори контакт-центру "Волиньгаз Збуту" опрацювали майже мільйон звернень

Новини » Енергетика     16.01.2020 - 19:50
Оператори контакт-центру "Волиньгаз Збуту" опрацювали майже мільйон звернень
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Клієнти компанії найчастіше звертались до контакт-центру щодо звірки особового рахунку та консультації з приводу квитанцій

У 2019 році оператори Контакт-центру "Волиньгаз Збуту" опрацювали 0,98 млн звернень споживачів газу Волині. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Окрім передачі показників лічильників, найчастіше зверненя стосуються звірки стану особового рахунку та консультації щодо рахунків за спожитий газ. Відповіді на ті ж самі питання можливо отримати через Особистий кабінет на сайті 104.ua", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, клієнти "Волиньгаз Збуту" торік найчастіше звертались до контакт-центру щодо звірки особового рахунку – 22 тис. та консультації з приводу квитанцій – 27 тис. Споживачі газу можуть отримати відповідь на будь-яке питання зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту.

"Зручні можливості для спілкування із "Волиньгаз Збутом" надає Особистий кабінет на 104.ua. Цей сервіс надає можливість отримати відповідь на усі запитання. Впродовж року оператори контакт-центру таким чином надали 6 тис. письмових відповідей", - йдеться у повідомленні.

Також в Особистому кабінеті є опція замовлення зворотного дзвінка Callback, нею, за словами прес-служби, скористались 2,5 тис. споживачів газу.

"Ми постійно працюємо над збільшенням кількості віддалених сервісів. У нас з’явився мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone, а таокж чат-бот 7104ua у месенджері Viber. З його допомогою наші клієнти можуть не лише сплачувати за газ, а й завантажити рахунки у форматі PDF. Крім того є вже всім відомі контакт-центр та Особистий кабінет на сайті 104.ua , мобільний додаток 104Mobile для Android" , - розповідає директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

Новий тариф на доставку газу є збитковим, - "Криворіжгаз" "Рівнегаз Збут": споживання газу в області скоротилося на 22%
Новини України газВолынь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся