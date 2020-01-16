Оператори контакт-центру "Волиньгаз Збуту" опрацювали майже мільйон звернень

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Клієнти компанії найчастіше звертались до контакт-центру щодо звірки особового рахунку та консультації з приводу квитанцій

У 2019 році оператори Контакт-центру "Волиньгаз Збуту" опрацювали 0,98 млн звернень споживачів газу Волині. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Окрім передачі показників лічильників, найчастіше зверненя стосуються звірки стану особового рахунку та консультації щодо рахунків за спожитий газ. Відповіді на ті ж самі питання можливо отримати через Особистий кабінет на сайті 104.ua", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, клієнти "Волиньгаз Збуту" торік найчастіше звертались до контакт-центру щодо звірки особового рахунку – 22 тис. та консультації з приводу квитанцій – 27 тис. Споживачі газу можуть отримати відповідь на будь-яке питання зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту.

"Зручні можливості для спілкування із "Волиньгаз Збутом" надає Особистий кабінет на 104.ua. Цей сервіс надає можливість отримати відповідь на усі запитання. Впродовж року оператори контакт-центру таким чином надали 6 тис. письмових відповідей", - йдеться у повідомленні.

Також в Особистому кабінеті є опція замовлення зворотного дзвінка Callback, нею, за словами прес-служби, скористались 2,5 тис. споживачів газу.

"Ми постійно працюємо над збільшенням кількості віддалених сервісів. У нас з’явився мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone, а таокж чат-бот 7104ua у месенджері Viber. З його допомогою наші клієнти можуть не лише сплачувати за газ, а й завантажити рахунки у форматі PDF. Крім того є вже всім відомі контакт-центр та Особистий кабінет на сайті 104.ua , мобільний додаток 104Mobile для Android" , - розповідає директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.