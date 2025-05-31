ОПЕК+ снова нарастит добычу нефти в июле: зачем это нужно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Договоренность была достигнута в субботу в ходе видеоконференции. В частности, страны-производители нефти во главе с Саудовской Аравией договорились добавить 411 000 баррелей в день на рынок в июле. Повышение следует за аналогичными по размеру повышениями, запланированными на май и июнь. Это означает радикальный сдвиг политики от защиты цен к их снижению. Предыдущие решения уже привели к падению цен на сырую нефть.

Зачем это нужно

Как пишет Bloomberg, чиновники говорят, что рост поставок отражает желание Саудовской Аравии наказать стран-членов, добывающих сверх нормы, таких как Казахстан и Ирак. Кроме того, вернуть долю рынка, утраченную американскими сланцевиками и другими конкуренты, а также успокоить президента США Дональда Трампа, который хочет снизить цены на топливо.

Хоть договоренность по увеличению добычи в июле была достигнута, но несколько членов ОПЕК+ выразили сомнения. По словам делегатов, Россия, Алжир и Оман хотели бы приостановить увеличение производства.

Разница во взглядах между Москвой и Эр-Риядом, двумя наиболее влиятельными членами картеля, проявится вновь 6 июля, когда они обсудить уловки добычи в августе.

В апреле цены на нефть ненадолго упали до четырехлетнего минимума - ниже 60 долларов за баррель - после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники впервые объявили о намерении увеличить добычу в три раза по сравнению с запланированным объемом, несмотря на то, что падающий спрос и торговая война Трампа уже давили на рынок.

Аналитик по сырьевым товарам в UBS Group AG, Джованни Стауново, сказал, что рынок может воспринять субботнее соглашение как умеренно позитивное, поскольку до переговоров "существовали некоторые опасения относительно более значительного роста".