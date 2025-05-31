ОПЕК+ снова нарастит добычу нефти в июле: зачем это нужно
Страны ОПЕК+ согласились на увеличение добычи нефти третий месяц подряд, несмотря на сомнения ключевых игроков, включая Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Договоренность была достигнута в субботу в ходе видеоконференции. В частности, страны-производители нефти во главе с Саудовской Аравией договорились добавить 411 000 баррелей в день на рынок в июле. Повышение следует за аналогичными по размеру повышениями, запланированными на май и июнь. Это означает радикальный сдвиг политики от защиты цен к их снижению. Предыдущие решения уже привели к падению цен на сырую нефть.
Зачем это нужно
Как пишет Bloomberg, чиновники говорят, что рост поставок отражает желание Саудовской Аравии наказать стран-членов, добывающих сверх нормы, таких как Казахстан и Ирак. Кроме того, вернуть долю рынка, утраченную американскими сланцевиками и другими конкуренты, а также успокоить президента США Дональда Трампа, который хочет снизить цены на топливо.
Хоть договоренность по увеличению добычи в июле была достигнута, но несколько членов ОПЕК+ выразили сомнения. По словам делегатов, Россия, Алжир и Оман хотели бы приостановить увеличение производства.
Разница во взглядах между Москвой и Эр-Риядом, двумя наиболее влиятельными членами картеля, проявится вновь 6 июля, когда они обсудить уловки добычи в августе.
В апреле цены на нефть ненадолго упали до четырехлетнего минимума - ниже 60 долларов за баррель - после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники впервые объявили о намерении увеличить добычу в три раза по сравнению с запланированным объемом, несмотря на то, что падающий спрос и торговая война Трампа уже давили на рынок.
Аналитик по сырьевым товарам в UBS Group AG, Джованни Стауново, сказал, что рынок может воспринять субботнее соглашение как умеренно позитивное, поскольку до переговоров "существовали некоторые опасения относительно более значительного роста".
Напомним, в марте ОПЕК+ обязывала семь стран сократить выработку нефти, а именно: Саудовскую Аравиию России, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан и Оман.
Согласно таблице, тогда план предусматривал ежемесячное сокращение от 189 тысяч до 435 тысяч баррелей у сутки и планировалось, что сокращения продлится до июня 2026 года.
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