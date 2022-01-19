В ОП розповіли про підготовку до Євробаскету: будівництво нових арен пройде у Києві та Львові

Україна зробить усе, щоб бути готовою до проведення матчів чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році (Євробаскет-2025). Для цього в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2022 році розпочнеться зведення мультифункціональних спортивних арен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка під час зустрічі з представниками Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа).

Вони прибули до України, щоб оцінити стан готовності до проведення змагань у Києві та Львові, заявлених Федерацією баскетболу України як міста, які прийматимуть чемпіонат.

"Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни будівництва об'єктів. Крім того, для реалізації цих проектів у нас є чудова взаємодія центральної та місцевої влади", - зазначив заступник керівника Офісу голови держави.

Зокрема, у Києві заплановано будівництво багатофункціональної спортивної арени на 15 тис. 880 глядачів. Її розмістять на лівому березі Дніпра біля Міжнародного виставкового центру. Очікується, що арену введуть в експлуатацію у грудні 2024 року, а поблизу буде створено велику паркову зону.

У Львові готуються до будівництва багатофункціональної арени на 10 тис. місць для глядачів. Майданчик зможе приймати ігри групового етапу турніру. Арена має бути готова у листопаді 2024 року.

Паралельно ще у низці українських міст будують багатофункціональні комплекси, розраховані на меншу кількість глядачів.

Генеральний директор FIBA ​​Europe Properties Моніка Пухнер наголосила на важливості того, що в Україні йде масштабний розвиток спортивної інфраструктури, і це відбувається не лише заради Євробаскету.

Країну, яка отримає право на проведення Євробаскет-2025, буде названо у Мюнхені 29 березня 2022 року.