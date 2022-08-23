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В ОП пояснили, чому Україна отримує менше озброєнь Заходу, ніж просить

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 13:41
В ОП пояснили, чому Україна отримує менше озброєнь Заходу, ніж просить Фото: заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Різниця між запитами на постачання зброї і тим, що Україна реально отримує, пояснюється кількома причинами. Допомога залежить від регіону, ситуації та країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник керівника Офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

"Спочатку, наприклад, акцент робився на зброї колишнього радянського виробництва, на боєзапасах до нього. Скажімо, всі склади вже вичерпані. Настав новий етап, коли був створений процес "Рамштайн", коли ми почали отримувати і нову якість зброї, і нові її типи", - повідомив він.

За його словами, є країни, які дуже швидко це роблять, є країни, які в силу тих чи інших політичних ситуацій не можуть дозволити собі це невідкладно поставлять.

"Є країни, які, наприклад, не мають того чи іншого типу озброєння, яке ми просимо, тоді вони нам допомагають в третіх країнах його закуповувати. Є країни, які стали заручниками своїх внутрішньополітичних процесів. Це все правда", - сказав Сибіга.

При цьому він визнав, що в Європі є країни, які "бояться Росії".

"Звичайно, в тому числі на європейському континенті є такі країни, тому це теж велике мистецтво знайти відповідні аргументи. Тому особисто і президент ангажується на своєму рівні, щоб там, де потрібно, крига скресла, щоб це швидше доставлялося до нас, знаходити ту формулу, яка дозволяє приймати правильні для нас рішення", - додав Сибіга.

За його словами, це дуже складний процес, що вимагає делікатності, і взагалі ця сфера потребує тиші.

"І тільки наші успіхи на фронті потім показують успішність тих чи інших рішень і діяльності всіх причетних", - констатував він.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга повідомив, що Україна отримає західні системи протиповітряної та протиракетної оборони восени 2022 року.

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