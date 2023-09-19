В ОП про события в Карабахе: "миротворчество" РФ - неизменный нож в спину во время кризиса

После начала "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе российские "миротворцы" куда-то сбежали. В Офисе президента напоминают, что Россия непременно ударит в спину своих якобы "союзников" в кризисной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка .

"Очередное напоминание всем постсоветским странам: Россия всегда и всех предает. А российское "миротворчество" или "членство в российскоцентричной ОДКБ" - это неизменный нож в спину в кризисной ситуации. Если вы, конечно, не готовы делегировать России часть своей субъектности и суверенитета", - написал он.

Подоляк подчеркивает, что с Россией нельзя подписывать никакие договоры, вести серьезные переговоры, принимать "миротворческие контингенты" или открывать двери для российской пропаганды и коррупции.

""Дружба" с Россией всегда заканчивается одинаково", - добавил советник главы ОП.

Что этому предшествовало

Сегодня Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

В Карабахском регионе сообщили, что российские "миротворцы" сбежали после начала "антитеррористической операции".

При этом пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Баку якобы не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах. Там призвали прекратить боевые действия.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и у нее нет армии в Нагорном Карабахе.

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