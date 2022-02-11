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У ОП назвали успішні приклади енергомодернізації міст

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Дніпро, П'ятниця 11 лютого 2022 18:55
У ОП назвали успішні приклади енергомодернізації міст Фото: дитсадок №314 у Дніпрі (dnepr.express)
Автор: Наталія Гурковська

На реалізацію проектів щодо підвищення енергоефективності в Україні виділять 144 млрд грн. Мета - створити українцям комфортні умови життя, знизити цифри в платіжках за тепло і рухатися до енергетичної незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати засідання Конгресу місцевої та регіональної влади при президенті.

У свою чергу чудовий приклад у плані енергомодернізації та підвищення енергоефективності будівель показує Дніпро.

Як відомо, минулого року у місті утеплили та модернізували будівлі на пр. Б.Хмельницького, вул. Калиновій, пр. Слобожанському, у планах - енергомодернізація будинків на вул. Інженерній та ін.

Серед заходів з енергозбереження, що реалізуються - утеплення фасадів, дахів, горищ, встановлення індивідуальних теплових пунктів, приладів обліку тепла тощо.

Заходи з енергомодернізації, подібні до тих, що вживає влада Дніпра за підтримки обласної та центральної влади, у перспективі можуть дати громадянам економію до 30-50% при платежах за тепло та підвищення рівня комфорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках спільної програми з ЄБРР вже проведено енергомодернізацію 80 шкіл та садків, у планах - комплексне утеплення 66 дитячих садків, 28 шкіл та 4 закладів охорони здоров'я

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