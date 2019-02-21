ТОВ "Вінницягаз Збут" подало в суд майже 150 позовів про стягнення боргів за газ

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На 1 лютого поточного року кількість боржників досягло 317 тис. осіб

Через різке зростання заборгованості ТОВ "Вінницягаз Збут" подало в суд майже 150 позовів про стягнення коштів за спожитий газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Заборгованість споживачів газу Вінницької області перед підприємством у січні 2019 року зросла на 83 млн гривень. Загальна сума боргу на 1 лютого 2019 року склала близько 693 млн гривень. Це майже вдвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. 99,4% заборгованості припадає на населення", - йдеться в повідомленні.

На 1 лютого поточного року кількість боржників досягла 317 тис. чоловік. Майже 13,5 тисяч клієнтів компанії мають середній борг більше 5 тис. гривень.

"ТОВ "Вінницягаз Збут" постійно працює над зменшенням суми заборгованості. Боржникам надсилаються попередження, пропонуються варіанти погашення боргу частинами і т. д. Однак, у крайніх випадках компанія змушена вдаватися до крайніх заходів. Так, протягом 2018 року через несвоєчасну оплату вимушено було припинено постачання енергоресурсу 20,5 тис. споживачів, які заборгували компанії майже 50 млн гривень. Протягом січня поточного року припинена подача газу ще 11,3 тис. споживачів", - йдеться в повідомленні.

В 2018 році до суду подано 139 позовів про стягнення 1,3 млн. гривень заборгованості за спожитий газ. Зараз 79 з них на суму майже 1 млн гривень судом задоволено. Ще 8 позовів подано в січні цього року.

"При стягнення заборгованості в судовому порядку споживач платить не тільки суму боргу, але і судові витрати та витрати по виконанню судових рішень. А це досить значні додаткові суми коштів. - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник - Щоб цього уникнути, споживач може укласти з компанією угоду про реструктуризацію боргу і платити його частинами відповідно до складеного сторонами графіка".

Також у прес-службі відзначили, що компанія сподівається на поліпшення ситуації з розрахунками за газ при запуску механізму монетизації субсидії і зменшення обсягів споживання на кінець опалювального періоду.