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ООН дозволила членам делегації Кім Чен Ина поїхати на зустріч з Трампом

Новини » Політика    21.02.2019 - 12:03
ООН дозволила членам делегації Кім Чен Ина поїхати на зустріч з Трампом
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого

Комітет Ради Безпеки ООН дозволила членам делегації Північної Кореї, на яких поширюються санкції ООН, відвідати В'єтнам для участі в саміті лідера КНДР Кім Чен Ина та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rappler.

Зазначимо, зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого.

Про даний дозвіл попросила в'єтнамська сторона.

Йдеться про членів делегації, на яких поширюються санкції ООН, що передбачають глобальну заборону на поїздки в інші країни, урядам яких, у свою чергу, забороняється надавати їм візи для в'їзду.

Раніше повідомлялося, що обговорювати пом'якшення з боку Сполучених Штатів санкцій проти Північної Кореї президент Дональд Трамп готовий після "реальних дій" з боку КНДР.

Нагадаємо, спеціальна комісія ООН повідомила, що КНДР продовжує таємно розвивати свою ядерну програму. Так, Пхеньян продовжує збирати, тестувати балістичні ракети і використовувати ядерний центр в Йонбені. Для складання та тестування балістичних ракет використовує цивільні об'єкти, зокрема аеропорти.

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