Втрати на два трильйони доларів. В ООН оцінили збитки для туризму через COVID-19

Через пандемію COVID-19 світовий туризм в 2021 році може недоотримати доходи на суму в 2 трлн доларів. Цей показник можна порівняти з сумою втрат у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO).

"В результаті пандемії COVID-19 мировий туризм у 2021 році може не отримувати доходи на суму в 2 трлн доларів", - заявив у понеділок туристичний орган ООН, назвавши відновлення сектора "хрупким" та "повільним".

Незважаючи на те, що UNWTO в липні-вересні зареєструвала приріст в'їздів туристів в країни призначення на 58% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, проте ці цифри на 64% нижче рівня 2019 року. У серпні та вересні кількість прибуттів досягла максимальної позначки з початку пандемії, проте все одно залишалося на 63% нижче, ніж показники 2019 року.

"У той час як Європа, а також Північна і Південна Америки показали відносне зростання в третьому кварталі 2021 року, число прибуттів в Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР) скоротилося на цілих 95% в порівнянні з 2019 роком. Ряд країн АТР, включаючи Австралію, Нову Зеландію, Сінгапур і Китай, проводять політику "нульової толерантності" до COVID-19 і дотримуються суворих обмежень на міжнародні в'їзди", - йдеться в повідомленні.

Однак в таких напрямках як: Хорватія, Мексика і Туреччина спостерігалося поліпшення в період з липня по вересень.

Згідно зі звітом UNTWO, "нерівномірні показники вакцинації по всьому світу і нові мутації COVID-19 можуть вплинути на і без того повільне і крихке відновлення". Побоювання у зв'язку з новим, омікрон-штамом вірусу викликали чергові обмеження на поїздки в ряді країн.

У свою чергу, генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі закликав країни погоджувати свої обмеження для того, щоб у мандрівників була можливість будувати плани майбутніх поїздок.