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В ООН відхрестилися від коментаря свого "представника" щодо Одеси, - МЗС

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Одеса, Неділя 24 липня 2022 14:16
В ООН відхрестилися від коментаря свого "представника" щодо Одеси, - МЗС Фото: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В МЗС України заперечили розповсюджені днем раніше припущення ООН про те, що обстрілявши порт в Одесі, РФ не порушила домовленості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Вчора The New York Times опублікувала провокативну новину, українські ЗМІ її передрукували. Нібито неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не задіяні в експорті зерна. М'яко кажучи, нас така позиція здивувала", - написав він.

За словами Ніколенка, по-перше, ця заява дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерріша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту.

Як додав речник, по-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов‘язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових.

"Ми одразу звернулися до керівництва ООН за роз‘ясненнями. Сьогодні ми отримали запевнення, що неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Гутерріша відображає позицію організації. От і біда з цими неназваними джерелами: запустили провокативний наратив, а відповідальності жодної. Це було зроблено навмисно або ненавмисно - питання відкрите", - констатував Ніколенко.

Як повідомлялось, в Організації Об'єднаних Націй (ООН) допустили, що Росія могла не порушити угоду про "зерновий коридор" сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту.

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