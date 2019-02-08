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В ООН назвали число загиблих працівників комунальних служб на Донбасі

Новини » Суспільство    08.02.2019 - 03:41
В ООН назвали число загиблих працівників комунальних служб на Донбасі
Ілюстративне фото (twitter.com/OCHA_Ukraine)

Люди загинули при виконанні ремонтних робіт на мережі водопостачання

Внаслідок збройних дій на Донбасі з 2014 року загинули дев'ять працівників комунальних служб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу представництва Організації об'єднаних націй в Україні.

Також в ООН зазначили, що ще більше 20 людей отримали поранення в результаті обстрілу.

"Були вбиті 9 і поранено 23 співробітники комунальних служб, що забезпечують подачу води мільйонам жителів в зоні конфлікту", - відзначили в ООН.

В ООН назвали число загиблих працівників комунальних служб на Донбасі

Нагадаємо, раніше в ООН повідомили, що станом на 31 грудня 2018 року кількість жертв збройних дій на Донбасі становила від 40 до 43 тисяч. З цього числа 12,8-13 тисяч - загинули. Це 3320 - цивільні, в тому числі 298 пасажирів рейсу MH17, збитого 17 липня 2014. Ще 4 тисячі - це українські військові і 5,5 тисяч представників збройних формувань.

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