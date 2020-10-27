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ООН назвала розмір збитків у туристичній галузі через COVID-19

Світ , Вівторок 27 жовтня 2020 17:18
ООН назвала розмір збитків у туристичній галузі через COVID-19
Фото: світового туризму нанесений величезний збиток (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

Туристична галузь втратила 730 мільярдів доларів за 8 місяців 2020 року. Це пов'язано зі скороченням кількості туристичних поїздок по всьому світу через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться в прес-релізі Всесвітньої туристичної Організації об'єднаних націй.

В ООН заявляють, що обмеження на поїздки, введені у зв'язку з пандемією, продовжують сильно бити по світовому туризму.

"За перші вісім місяців 2020 року кількість міжнародних прибуттів знизилося на 70%. Це призвело до втрати 730 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ця цифра більш ніж у вісім разів перевищує збитки сектора, понесені у 2009 році з-за глобальної економічної та фінансової кризи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глобальні потоки прямих іноземних інвестицій у першій половині 2020 року скоротилися на 49% у порівнянні з роком 2019.

Також РБК-Україна писало, що спад світової торгівлі у 2020 році очікується на рівні 7-9%.

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