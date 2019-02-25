Онлайн-сервіс "Криворіжгазу" використовують майже 79 тис. споживачів

Ілюстративне фото (104.ua)

Клієнти через "Особистий кабінет" можуть дізнатися свій баланс, роздрукувати рахунок за газ, внести оплату

Клієнти "Криворіжгазу" вже більше чотирьох років використовують переваги сервісу "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. За цей час його користувачами стали майже 79 тис. споживачів, повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається, лише у минулому році їх кількість зросла на 25%.

Згідно з повідомленням, на даний момент користувачами сервісу "Особистий кабінет" є кожне четверте домогосподарство Кривого Рогу і Криворізького району. У ньому можна дізнатися свій баланс, роздрукувати рахунок за газ, внести оплату, передати показання лічильника, а також дистанційно звернутися до фахівців газової компанії з питанням, скаргою або пропозицією.

"У 2018 році через "Особистий кабінет" клієнти ПАТ "Криворіжгаз" передали показання лічильників 381 тис. разів. Крім цього у споживачів також є можливість не виходячи з дому отримати онлайн консультацію. Цією можливістю торік скористалися понад 7 тис. споживачів", - говорить начальник управління клієнтського сервісу Анастасія Озерян.

Найчастіше споживачі передають показання лічильників по телефону. Торік оператори контакт-центру обробили понад 120 тис. дзвінків з показаннями лічильників від клієнтів компанії. Клієнти "Криворіжгазу" також 125 тис. разів надсилали показання приладів обліку газу за допомогою СМС, понад 11 тис. разів - з допомогою голосового меню, понад 6 тис. раз - за допомогою електронної пошти.

При цьому ПАТ "Криворіжгаз" має право контролювати правильність переданих показань споживачем. Для цього, один раз у півроку, показання приладів обліку фіксуються контролерами компанії і підтверджуються підписом споживача. На сьогоднішній день у ПАТ "Криворіжгаз" працюють 42 контролера, які в 2018 році зняли контрольні показання з майже 250 тис. приладів.

Як наголошується, основною сферою діяльності ПАТ "Криворіжгаз" є розподіл природного газу. На сьогоднішній день рівень газифікації міста становить 98%. Природний газ одержують майже 300 000 сімей та 900 підприємств, установ і організацій. Найбільшими споживачами є підприємства гірничо-металургійного комплексу: АрселорМіттал Кривий Ріг, підприємства групи Метінвест, Євраз Суха Балка. ПАТ "Криворіжгаз" входить до реєстру великих платників податків у Дніпропетровській області та щорічно платить до бюджетів різних рівнів понад 65 млн. гривень.