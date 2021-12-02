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"Омікрон" незабаром може стати причиною більш як половини випадків зараження в Європі

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Європа, Четвер 02 грудня 2021 16:55
"Омікрон" незабаром може стати причиною більш як половини випадків зараження в Європі Фото: Омікрон може поширитися Європою (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

За даними Агентства суспільної охорони здоров'я ЄС (ECDC), новий штам коронавірусу "Омікрон" може бути причиною більше половини всіх інфекцій COVID-19 у Європі. Такий прогноз може здійснитися вже протягом декількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Така попередня оцінка може підтверджувати інформацію про високу трансмісивність варіанта "Омікрон" порівняно зі штамом "Дельта".

Однак поки що немає переконливих доказів того, що "Омікрон" може так швидко передаватися, але провідний спеціаліст Всесвітньої організації охорони здоров'я з COVID-19 Марія ван Керхов заявила, що агентство очікує отримати дані з цього приводу протягом кількох днів.

На сьогоднішній день у Європі зареєстровано декілька десятків випадків зараження новим штамом, який уперше було виявлено на півдні Африки минулого місяця.

Нагадаємо, ВООЗ направить оперативну групу до Південної Африки, щоб допомогти впоратися зі спалахом нового штаму коронавірусу "Омікрон". Команда допомагатиме зі спостереженням та відстеженням контактів.

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