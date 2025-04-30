OLX запустил ИИ-помощника для объявлений: как он работает

Платформа OLX Украина запустила инновационный инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ) для категории "Мода и стиль". Новая функция призвана упростить процесс публикации объявлений, помогая пользователям создавать более подробные описания и заполнять информацию о товаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как это работает и каких результатов уже удалось достичь

Теперь при добавлении объявления в категории "Мода и стиль" пользователям достаточно указать заголовок и загрузить фото – остальное сделает искусственный интеллект. Анализируя эти данные, ИИ автоматически генерирует описание товара и предлагает заполнить ключевые параметры, такие как размер, цвет, бренд или состояние. Это позволяет значительно ускорить процесс создания объявления и сделать его более информативным для потенциальных покупателей.

"Наша цель - сделать процесс публикации максимально удобным и быстрым. Благодаря ИИ пользователи могут сосредоточиться на главном, а рутинную работу мы берем на себя. Мы верим, что лучшие возможности, цены и товары должны быть доступны всем. Чтобы люди могли продавать выгодно и находить желанное для себя", – отмечают в OLX Украина.

Перед полноценным запуском функция прошла тестирование на веб-версии платформы и оно показало хорошие результаты:

75% точность искусственного интеллекта в выборе атрибутов в объявлении;

52% описаний, сгенерированных ИИ, были опубликованы без значительных правок;

средняя длина описания выросла на 20 символов, что делает объявления более детальными и привлекательными.

Это свидетельствует, что искусственный интеллект не только облегчает процесс, но и повышает качество объявлений, что может положительно повлиять на скорость продаж.

Почему "Мода и стиль"

Категория "Мода и стиль" – одна из самых популярных на OLX. Ежемесячно в этой категории публикуется миллионы объявлений пользователей. Самыми популярными являются объявления с женской одеждой (1,49 млн), женской обувью (758 тысяч) и мужской одеждой (708 тысяч).

В 2025 году пользователи чаще всего публиковали на OLX объявления с мужскими кроссовками (315 тысяч объявлений с медианной ценой 1700 грн), а среди женских товаров – повседневные платья (195 тысяч объявлений, 350 грн).

OLX Украина продолжает внедрять технологии, которые делают онлайн-торговлю проще и эффективнее. Запуск ИИ - это еще один шаг к созданию идеального опыта для продавцов и покупателей.