Александр Сосис, акционер банка "Альянс" о деле НАБУ: Надеюсь, это ошибка, а не то, о чем говорилось на последнем заседании СНБО

В начале января детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении лицам в организации схемы завладения электрической энергией НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от продажи средств.

По данным следствия, в марте 2022 года "Юнайтед Энерджи", к тому времени один из крупнейших в Украине трейдеров, купило у государственного "Укрэнерго" электроэнергию на 716 млн гривен. При этом трейдер уже имел задолженность перед "Укрэнерго", но руководитель соответствующего департамента госкомпании не остановил продажу. К тому времени гарантом оплаты выступал банк "Альянс", а решение подписывала председатель правления Юлия Фролова.

РБК-Украина обратилась к главному акционеру банка "Альянс" Александру Сосису с просьбой прокомментировать это дело, а также дать оценку действиям правоохранительных органов.

– Что можете сказать как главный акционер по подозрению со стороны правоохранительных органов (НАБУ) к Юлии Фроловой – председателю правления банка "Альянс"?

– Сначала суть проблемы: в сентябре 2021 года банк выдал гарантию в рамках своей обычной деятельности, которая предоставлялась в соответствии с Правилами энергорынка с целью обеспечения обязанностей по балансированию электроэнергии участника рынка "Юнайтед Энерджи" перед "Укрэнерго". Следует заметить, что в гарантии было прямо указано, что она покрывает риски в случае, если как "Укрэнерго", так и "Юнайтед Энерджи" соблюдают правила энергорынка и выполняют свои обязанности согласно утвержденным НКРЭКУ правилам.

В частности, "Укрэнерго" запрещено отпускать энергию компаниям, обладающим признаками преддефолтного или дефолтного состояния, а также не списывать деньги со специальных счетов трейдера, куда поступают средства от потребителей ежедневно. В марте 2022 года "Укрэнерго" отпускает электроэнергию "Юнайтед Энерджи", которая уже имела задолженность, в нарушение правил расчетов за электроэнергию по спецсчетам.

Образованные в результате неправомерных действий "Укрэнерго" задолженности после неплатежей трейдером "Юнайтед Энерджи", с нарушением условий гарантий и процедур предъявления, были направлены в банк. Факт незаконной деятельности "Укрэнерго" установила Государственная аудиторская служба Украины во время проверки, об этом в своем отчете отметила НКРЭКУ.

– Должен ли банк платить по гарантии в таком случае?

– Я много лет работал в страховом бизнесе, и могу вам точно сказать, что если вы застраховали свой дом, а потом было установлено, что вы сами его подожгли с целью получения страховой выплаты, то страховая компания будет судиться с вами до полной победы. Следовательно, банк в суде отстаивает свою правоту по данному делу. Более того, Офис генерального прокурора признал банк потерпевшей стороной, то есть ставшей жертвой неправомерных действий "Укрэнерго" и "Юнайтед Энерджи".

И почему в этом деле появилось НАБУ, спросите вы?

А потому, что они подозревают сговор между вышеупомянутыми компаниями, участниками энергорынка, и начали следствие.

И при чем здесь председатель правления банка, просто подписавшая бланк гарантии, которые десятками выписываются банками Украины каждый день?

Банк пострадала сторона, где здесь злой умысел со стороны председателя правления? Где неправомерная выгода?

Где в конце концов ущерб для кого-то, если стороны находятся в хозяйственном судебном процессе?

Мы все очень уважаем НАБУ, и в Украине, и за границей, но в НАБУ работают не работы, а люди. А люди могут ошибаться. И я думаю, что это просто ошибка, которая будет исправлена либо самими следователями, либо судьей. И я очень хочу верить, что это просто ошибка, а не та ситуация, которая обсуждалась на последнем СНБО и освещалась представителями бизнеса и власти.

И еще одна любопытная вещь, которая звучала в публичном пространстве. НАБУ заявило, что арестовало на счетах компаний, связанных с "Юнайтед Энерджи", 665 млн грн и 36 млн евро. Следовательно, средств для погашения убытков (770 млн грн) "Укрэнерго", если они есть, хватает с запасом. Тогда в чем проблема и какое отношение к этому имеет потерпевшая сторона – коммерческий банк?

– Кстати, что нового вы можете рассказать о деятельности банка "Альянс"?

– Несмотря на войну, банк продолжает развиваться и делает это очень активно. Объемы потребительского кредитования возросли в разы, благодаря запуску собственного процессинга крупнейшие компании-агрегаторы рынка электронной коммерции заключают договоры на обслуживание, а также сформировалась очередь желающих. Банк провел акционерный общий сбор и утвердил увеличение уставного капитала на 234 млн гривен. За последний год открыто 3 новых отделения и возобновлена работа в Херсоне и Харькове. Все нормативы НБУ выполняются, работа банка прибыльна.

Оказываем постоянную помощь Вооруженным силам Украины, я лично и работники банка. Сейчас идет акция по сбору средств на закупку дронов для самого эффективного подразделения Службы безопасности Украины "Білі Вовки". Банк уже пять лет подряд поддерживает проведение "Форумов Добрых дел", таких форумов уже проведено 10, а в марте готовится следующий.

Также я являюсь председателем наблюдательного совета и главным донором Института развития гражданского общества имени Голди Меир, который сейчас активно развивает центры реабилитации для военных.