В оккупированном Севастополе раздались взрывы
Местные жители сообщают, что сегодня, 6 октября в оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По данным местных жителей, взрывы были слышны в стрелковой бухте и в районе камышей.
Позже оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев на своем Telegram-канал заявил, что громкие звуки в районе Стрелецкой бухты - это работа военных, которые проводят профилактические гранатометания.
Ситуация в Крыму
Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты опрокидывают оружие и живую силу на передовую.
Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.
Утром 4 октября в Крыму тоже слышали взрывы. Они прозвучали в районе Красноперекопска на севере полуострова.
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