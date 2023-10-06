В оккупированном Севастополе раздались взрывы

Местные жители сообщают, что сегодня, 6 октября в оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

По данным местных жителей, взрывы были слышны в стрелковой бухте и в районе камышей.

Позже оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев на своем Telegram-канал заявил, что громкие звуки в районе Стрелецкой бухты - это работа военных, которые проводят профилактические гранатометания.

Ситуация в Крыму

Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты опрокидывают оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Утром 4 октября в Крыму тоже слышали взрывы. Они прозвучали в районе Красноперекопска на севере полуострова.

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