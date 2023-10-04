В оккупированном Севастополе раздаются взрывы и выстрелы

Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы. Отдельные очевидцы говорят еще и о звуках выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

Как утверждают очевидцы, взрыв прогремел в районе Казачьей Бухты, в результате чего затряслись двери. Другие же говорят, что взрыв также был слышен в районе Гагаринской и магазина Метро. В частности сообщают и о выстрелах.

Стоит добавить, что военное руководство Украины или другие официальные лица пока никак не комментировали данную ситуацию. Также молчат и представители российских террористов.

Удары по Крыму

В последнее время в Крыму участились взрывы. Нередко под ударом оказывается противовоздушная оборона российских террористов или же их техника.

Например: