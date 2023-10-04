ua en ru
Ср, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Севастополе раздаются взрывы и выстрелы

Среда 04 октября 2023 16:41
UA EN RU
В оккупированном Севастополе раздаются взрывы и выстрелы Фото: в оккупированном Севастополе раздаются взрывы и выстрелы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы. Отдельные очевидцы говорят еще и о звуках выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

Как утверждают очевидцы, взрыв прогремел в районе Казачьей Бухты, в результате чего затряслись двери. Другие же говорят, что взрыв также был слышен в районе Гагаринской и магазина Метро. В частности сообщают и о выстрелах.

Стоит добавить, что военное руководство Украины или другие официальные лица пока никак не комментировали данную ситуацию. Также молчат и представители российских террористов.

Удары по Крыму

В последнее время в Крыму участились взрывы. Нередко под ударом оказывается противовоздушная оборона российских террористов или же их техника.

Например:

  • недавно наши защитники атаковали десантный корабль и подводную лодку РФ в Севастопольской бухте, которые вероятно уже не подлежат восстановлению;
  • также ВСУ ударили по штабу Черноморского флота россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Крим Севастополь
NEWS
Жестокий бой с большими потерями у россиян. ГУР раскрыло детали высадки в Крыму
Жестокий бой с большими потерями у россиян. ГУР раскрыло детали высадки в Крыму
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского